Российские фигуристки Анна Щербакова и Евгения Медведева поздравили свою соотечественницу Ангелину Мельникову с победой на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

Мельникова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала фотографию с церемонии награждения. «Поздравляю», — написала в комментариях Щербакова и добавила два эмодзи. Также эмодзи с сердечками вместо глаз и аплодисментами отправила Медведева.

Напомним, что победа Мельниковой стала исторической: последний раз золото в личном многоборье для России завоевывала Алия Мустафина в 2010-м году. После этого семь раз подряд побеждали американки — Джордин Вибер, Симона Байлз и Морган Хёрд.

На Олимпийских играх в Токио Мельникова завоевала золотую медаль в командном многоборье и две бронзы на отдельных снарядах.