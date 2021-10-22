Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал, как перенесенный коронавирус отразился на его игре в сезоне-2021. Теннисист переболел перед началом грунтового сезона.

На пресс-конференции спортсмен признался, что до сих пор не полюбил играть на грунте, но в этом году на «Ролан Гаррос» выступил лучше, чем раньше.

«Каждый раз, когда начинается грунтовый сезон, мы стараемся с тренером улучшить игру. Но коронавирус пока неизведан в плане симптомов после болезни. Я себя странно чувствовал в плане нервных срывов, я прямо не мог остановиться. Хотя именно на «Ролан Гаррос» я почувствовал себя свежим», — сказал Медведев.

Напомним, что ранее Медведев не выиграл ни одного матча на Открытом чемпионате Франции, его дебютная победа состоялась лишь в этом году. В сентябре россиянин завоевал свой первый титул на турнире «Большого шлема» — US Open. В финале он обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.