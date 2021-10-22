Суд в Воронежской области полностью удовлетворил иск главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова к компании «Модуль».

Как сообщает сайт суда, компанию обязали выплатить более 290 млн рублей задолженности по договору займа. Еще десять лет назад гендиректор «Модуля» Михаил Сурин предложил Кержакову вложить крупную сумму денег в строительство минизавода по переработке нефти в Воронежской области. После получения денег Сурин присвоил их себе.

В апреле 2016 года суд признал Сурина виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Но спустя полтора года ему заменили оставшийся срок на 4 месяца исправительных работ.

Напомним, в июне текущего года Кержаков возглавил «Нижний Новгород», до этого он работал в «Томи».