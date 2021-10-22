Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает идею обязательной вакцинации от коронавируса.

На заседании международного клуба «Валдай» Путин сообщил, что региональные власти сохраняют за собой право вводить обязательную вакцинацию в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

«Но дело ведь не в обязательности. Я на самом деле не поддерживаю обязательность, и вот почему: потому что любое навязанное решение можно обойти, будут справки покупать», — сказал президент.

По мнению Путина, вместо того, чтобы навязывать гражданам вакцинацию следует убедить их в том, что прививка лучше болезни.

«Любые навязанные решения обходятся достаточно легко. Известная фраза, что над законами думают сотни и тысячи людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы. И они, как правило, выигрывают. Поэтому, мне кажется, не навязывать нужно, а нужно убеждать, убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь», — сказал глава государства.