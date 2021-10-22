Российская фигуристка Александра Трусова получила травму ноги перед этапом Гран-при в США.

Как рассказали в передаче «Доброе утро» на Первом канале, фигуристка приехала в Лас-Вегас с повреждением, поэтому не может тренироваться в полную силу.

«К сожалению, на первый этап Гран-при Александра приехала с травмой ноги, которая сейчас не позволяет ей тренироваться в полную силу. Тем не менее, зная характер нашей «русской ракеты», мы уверены, что зрители обязательно увидят сложнейшие технические элементы в её исполнении», — сказали на Первом канале.

Ранее сообщалось, что на тренировке перед Skate America Трусова не справилась с четверными прыжками. В прогоне произвольной программы спортсменка сделала «бабочки» на двух тулупах, а также упала с лутца. На флип и сальхов Александра не заходила, а с тройными прыжками справилась без ошибок.

Короткая программа у женщин в США состоится 24 октября в 01:25 по московскому времени.