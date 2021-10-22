Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что подошла к этапу Гран-при в США не в лучшей форме.

Ранее стало известно, что незадолго до соревнований спортсменка получила травму ноги. На тренировке в Лас-Вегасе она не справилась с четверными прыжками в прогоне произвольной программы: сделала «бабочки» на двух тулупах и упала с лутца. Тройные прыжки были исполнены без ошибок.

«Конечно, я сейчас не в той форме, чтобы выступать, как я обычно привыкла, на максимуме. Хочу, конечно, все равно показать все, что у меня получится. Надеюсь, что этого будет достаточно. На чемпионате мира очень не хватало зрителей. Здесь даже на тренировках уже есть. Очень большая поддержка, мне очень нравится», — сказала Трусова в программе «Доброе утро» на Первом канале.

Напомним, короткая программа женщин на Skate America состоится 24 октября в 01:25 по московскому времени.