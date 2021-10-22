Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум отреагировал на решение FIS изменить регламент соревнований после скандальных ситуаций, произошедших в прошлом сезоне.

Ранее стало известно, что будут введены два основных правила: лидирующий лыжник имеет право выбирать свою траекторию, но должен учитывать интересы соперников; когда соперники едут рядом друг с другом, ответственность несут оба.

«Насколько я знаю, обсуждений было много. Теперь будет закон, который напишут в понятной форме. Понимание этого не всегда легко для людей из Трёнделага , которые весьма посредственно говорят по-английски. Сомнительные ситуации можно найти всегда. Избавиться от них полностью не удастся. Судьи должны будут действовать по своему усмотрению в дополнение к правилам», — приводит слова Носсума Dagbladet.

Напомним, что в прошлом сезоне участником громкого скандала стал российский лыжник Александр Большунов. На последних метрах эстафеты в Лахти он замахнулся палкой на финна Йони Мяки, затем врезался в него после финишной черты. Из-за Александра была дисквалифицирована вся российская четверка.

Еще один инцидент произошел на финише марафона на чемпионате мира: Йоханнес Клэбо обогнал Большунова вне финишного коридора и стал первым, но был дисквалифицирован, так как сломал россиянину палку.