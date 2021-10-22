Президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев рассказал, что частая ревакцинация может привести к обратному эффекту.

Вместо защиты от коронавируса человек может получить иммунологический паралич. Именно поэтому специалисты рекомендуют ревакцинироваться минимум через полгода после последней прививки.

Ревакцинация, по словам Черешнева нужна для того, чтобы клетки иммунной памяти все время были стимулированы и готовы дать быстрый ответ на попадание вируса в организм.

«Ревакцинация через шесть месяцев – минимальный срок, не чаще», – заявил Черешнев.

Специалист добавил, что частая вакцинация грозит развитием иммунологического паралича.

Черешнев заявил, что не нужно «перебарщивать» с ревакцинацией, ведь многие сейчас ставят себе прививку от коронавируса через три-четыре недели после предыдущей. Это ведет к истощению иммунной системы и развивает вторичный иммунодефицит.

Черешнев полагает, что смертность от коронавируса можно снизить только благодаря жесткой изоляции.

С начала пандемии коронавируса в России заразились 8 131 164 человека. Выздоровели 7 091 607 пациентов, умерли 227 389.