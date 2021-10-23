В Лас-Вегасе (США) стартует этап Гран-при по фигурному катанию Skate America. В 04:00 по московскому времени началась короткая программа у спортивных пар.

Первыми на лед вышли хозяева соревнований американцы Челси Лю/Дэнни О’Ши. Сразу после них свою программу представят россияне Алина Пепелева/Роман Плешков. Закрывать первую разминку будут Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер из США.

Ещё одна американская пара выступит во второй разминке: под шестым номером будут кататься Джессика Калаланг, недавно оказавшаяся в центре допингового скандала, и Брайан Джонсон. Закрывать короткую программу будут два российских дуэта: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.