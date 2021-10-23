В Лас-Вегасе (США) проходит этап Гран-при по фигурному катанию Skate America. В 05:25 по московскому времени стартовала короткая программа в мужском одиночном катании.

Первым на лед выйдет американец Винсент Чжоу, затем выступит его соотечественник Джимми Ма. Третьим будет кататься чех Михал Бржезина, четвертым — канадец Нам Нгуен. Закрывать первую разминку будет Артур Даниелян — единственный представитель России на этом турнире.

Во вторую группу участников попали японцы Шома Уно и Шун Сато, французы Кевин Эймоз и Адам Сяо Хим Фа, итальянец Даниэль Грассль и американец Нейтан Чен.

Напомним, изначально планировалось, что Россию также представит Даниил Самсонов из группы Этери Тутберидзе, но он снялся по медицинским показаниям.