«Нижний Новгород» сообщил о том, что ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» стал официальным спонсором команды РПЛ.

Источник сообщил, что договор о спонсорстве подписан на один сезон.

Финансы будут направлены на развитие клуба и детской академии. Кроме того, партнерское соглашение предусматривает реализацию совместных благотворительных проектов и проектов по поддержке детского спорта.

Новый спонсор команды заявил, что развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни – первостепенные составляющие социальной политики предприятия. «Газпром» считает спорт здоровьем и достижением нации, поэтому поддерживает все начинания, связанные с этой сферой жизни.

Ранее появилась информация о том, что «Газпром трансгаз Нижний Новгород» предоставит команде больше 200 млн рублей.