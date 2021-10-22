«Нижний Новгород» сообщил о том, что ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» стал официальным спонсором команды РПЛ.
Источник сообщил, что договор о спонсорстве подписан на один сезон.
Финансы будут направлены на развитие клуба и детской академии. Кроме того, партнерское соглашение предусматривает реализацию совместных благотворительных проектов и проектов по поддержке детского спорта.
Новый спонсор команды заявил, что развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни – первостепенные составляющие социальной политики предприятия. «Газпром» считает спорт здоровьем и достижением нации, поэтому поддерживает все начинания, связанные с этой сферой жизни.
Ранее появилась информация о том, что «Газпром трансгаз Нижний Новгород» предоставит команде больше 200 млн рублей.
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