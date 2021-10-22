Баскетбольный клуб «Зенит» на выезде сыграет с «Барселоной» в пятом туре регулярного чемпионата Евролиги. Игра будет проходить на арене «Палау Блауграна» в Барселоне сегодня, 22 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

На данный момент подопечные Хави Паскуаля идут на шестом месте в турнирной таблице Евролиги, набрав шесть очков после четырех встреч. В активе «Зенита» три победы — над УНИКСом, «Жальгирисом» и «Баварией», в пассиве — одно поражение от ЦСКА.

«Барселона» занимает второе место в таблице, имя восемь очков. Каталонская команда обыграла «Монако» и «Олимпиакос» в дополнительное время, «Баварию» и «Альбу» — в основное.