Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла матч у Арины Соболенко из Белоруссии в четвертьфинале «ВТБ Кубка Кремля».

Матч продлился 1 час 14 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4.

За выход в финал «ВТБ Кубка Кремля» Екатерина Александрова поборется с победительницей матча между Марией Саккари из Греции и Симоной Халеп из Румынии.

Арина Соболенко идет на второй строчке в рейтинге WTA. Действующей победительницей «ВТБ Кубка Кремля» является швейцарка Белинда Бенчич. Она отказалась от участия в турнире в 2021 году.

Екатерина Александрова является победительницей двух турниров WTA (один из них – в одиночном разряде). На соревнованиях WTA Александрова дебютировала в 2016 году.