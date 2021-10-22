В Лас-Вегасе (США) стартует первый в сезоне этап Гран-при по фигурному катанию — Skate America. Первыми на лед выйдут спортивные пары, их короткая программа состоится 23 октября в 04:00 по московскому времени.

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Россию будут представлять три дуэта: Алина Пепелева и Роман Плешков, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Пепелева/Плешков попали в первую разминку, они выйдут на лед под вторым стартовым номером. Чемпионы Европы Бойкова/Козловский будут выступать во второй группе участников, им достался предпоследний, седьмой номер. Чемпионы России Тарасова/Морозов выступят восьмыми и закроют короткую программу пар.