Нападающий петербургского СКА Никита Гусев установил рекорд по числу ассистов за всю историю команды.

Как сообщает телеграм-канал «армейцев», в матче с «Куньлунем» Гусев впервые в карьере вышел на лед с капитанской нашивкой и оформил ассистентский хет-трик. Теперь на счету россиянина 218 голевых передач.

Таким образом, Гусев побил рекорд Вадима Шипачева, который сделал 217 результативных передач в матчах за СКА. Никите для этого потребовалось 276 игр. 111 передач форвард отдал при игре в равных составах, 107 — в большинстве.

В «армейской» форме Гусев выходил на лед против 28 разных команд и против каждой из них отметился голевыми пасами. Наибольшее число ассистов он сделал в играх против «Северстали» (20), московского «Динамо» (18), «Металлурга» (16) и ярославского «Локомотива» (15).