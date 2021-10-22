Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о ситуации, которая сложилась в «Зените».

Орлов считает, что главного тренера Сергея Семака не уволят, несмотря на поражения. Напомним, команда из Санкт-Петербурга проиграла два последних матча в РПЛ – против «Сочи» (1:2) и «Арсенала» (2:1), также 20 октября уступила «Ювентусу» со счетом 0:1.

Комментатор полагает, что команда выросла по сравнению с предыдущим годом. Тактика действий, по мнению Орлова, в «Зените» выстроена правильно.

«Что касается Дзюбы, то здесь от тренера мало что зависит. Он на таком контракте, больше всех зарабатывает, и как его не ставить?» – заявил Орлов.

Журналист считает, что в текущем сезоне у Семака полный кредит доверия. Все решится в мае. Руководство будет смотреть на результаты «Зенита» по итогам сезона.

В 12-м туре «Зенит» сыграет со «Спартаком». Матч состоится 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск.