В Лас-Вегасе (США) стартует первый в сезоне этап Гран-при по фигурному катанию — Skate America. В субботу, 23 октября, в 05:25 по московскому времени состоится короткая программа у мужчин.

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Россию будет представлять только один спортсмен — Артур Даниелян. Он будет закрывать первую разминку и выйдет на лед под пятым номером. Изначально на турнир также был заявлен Даниил Самсонов, но он снялся по медицинским показаниям.

Первыми свои программы представят американцы Винсент Чжоу и Джимми Ма, затем выступят чех Михал Бржезина и канадец Нам Нгуен. Во вторую разминку попали японец Шун Сато, французы Адам Сяо Хим Фа и Кевин Эймоз, еще один японец Шома Уно, итальянец Даниэль Грассль и американец Нейтан Чен.