Российские производители колбас и сосисок предупредили о повышении цен на 7-20%. Более десяти крупнейших производителей планируют поднять цены на продукцию с конца октября — начала ноября.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей торговых сетей. Так, например, представитель сети «Верный» сообщил, что за последний месяц поставщики направили ему более десяти писем с просьбой принять повышение цен на их товары.

Причиной подорожания мясной продукции станет увеличение затрат на производство: подорожание упаковки и моющих средств, а также изменения цен на яичный меланж и само мясо. Институт конъюнктуры аграрного рынка сообщил, что в августе-сентябре стоимость всех видов мяса поднялась до наиболее высоких значений.

Так, курятина подорожала сразу на 50% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Цены на говядину выросли на 11%, на свинину — на 29%.