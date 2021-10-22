Российский боец ММА Федор Емельяненко остановил переводчика во время пресс-конференции перед турниром Bellator 269.

45-летний спортсмен сделал замечание сотруднику, переводившему слова главы Bellator Скотта Кокера. Он рассказывал о том, что Федор искал более сложного соперника для своего боя в Москве.

«Неправильно переводите», – заявил тренер Емельяненко, остановив молодого человека.

С ответом Кокера работала личная переводчица российского бойца Татьяна Святодумова.

Ранее в Интернете появилось видео дуэли взглядов между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном. Бой в рамках турнира Bellator состоится 23 октября в Москве.

Федор Емельяненко одержал в ММА 39 побед, потерпел 6 поражений и один поединок признали несостоявшимся.