Олимпийская чемпионка-2000 Юлия Барсукова выступит в роли личного тренера россиянок Дины и Арины Авериных на чемпионате мира по художественной гимнастики.

С 2011 года сестры Аверины работали под руководством Веры Шаталиной, которая ранее тренировала Алину Кабаеву, Ольгу Капранову и Диану Борисову. Глава ФСГР Ирина Винер-Усманова пояснила, что Шаталина не смогла полететь на ЧМ-2021 по семейным обстоятельствам.

«Это произошло в связи с семейными обстоятельствами какими-то. Я думаю, что все нормально, просто она очень устала. Барсукова едет на чемпионат мира в Японию», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Напомним, чемпионат мира проходит в японском Китакюсю до 31 октября. Сестры Аверины вылетели в Японию сегодня, 22 октября.