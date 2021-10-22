В рамках 12-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги сегодня, 23 октября состоятся три матча.

В 14:00 по московскому времени «Нижний Новгород» на своем поле примет «Краснодар». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. На данный момент подопечные Александра Кержакова идут на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков, а команда Виктора Гончаренко с 18 баллами — шестая.

В 16:30 мск в Ростове-на-Дону стартует матч между «Ростовом» и тульским «Арсеналом», его обслужит бригада арбитра Кирилла Левникова. Ростовчане после 11 туров идут на предпоследнем, 15-м месте, имея всего 9 очков. «Арсенал» с 12 баллами — 12-й.

В 19:00 мск ЦСКА на своем поле встретится с «Крыльями Советов», на матче будет работать главный арбитр Виталий Мешков. Сейчас в активе армейцев 20 очков, они занимают четвертое место в таблице. Самарская команда идет восьмой с 16 баллами.