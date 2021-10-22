Российская фигуристка Карина Акопова, которая выступает в паре с Никитой Рахманиным, рассказала о том, чем ей нравятся фигуристы Нейтан Чен и Александра Трусова.

В интервью Sport24 Акопова заявила: «Трусова нравится своим максимализмом. Один раз видела ее тренировку, она настоящая Русская Ракета. Если у нее что-то не получается, Саша будет это делать до конца тренировки». По словам Акоповой, также ей нравится характер Трусовой, поскольку эта фигуристка боевая и добивается своего.

«А Нейтан нравится… тем, что он Нейтан. Американская ракета. Хотя Юдзуру Ханю, наверное, мне даже больше нравится. За мужским не так слежу, как за женским и танцами на льду», — отметила Акопова.

Напомним, и Александра Трусова, и Нейтан Чен выступят на этапе Гран-при в Лас-Вегасе — Skate America.