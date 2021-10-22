Серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян поделился ожиданиями от нового сезона в интервью двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой.

Даниелян рад, то смог вернуться на лед после травмы голеностопа. Он наконец-то почувствовал все ощущения от выступления на турнире – адреналин, волнение и радость.

Артура поддерживали тренеры, федерация, семья и друзья. Даниелян ощущал поддержку и от болельщиков. 17-летний фигурист уже начинал задумываться о завершении карьеры из-за постоянной боли, но смог перебороть себя.

«Я хочу развиваться дальше, прыгать старшие квады – в такие моменты нагрузка прибавляется, и в ноге может чуть-чуть появиться боль», – сказал Даниелян.

В целом нога не сильно беспокоит спортсмена. Он планирует тренироваться и показывать результат на льду.

Артур Даниелян – вице-чемпион России и Европы 2020 года.