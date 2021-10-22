На официальном сайте ISU была опубликована заявка фигуристов-одиночников на этап серии Гран-при по фигурному катанию в Лас Вегасе — турнире Skate America.

Российский фигурист, серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян заявил два квада в короткой программе (тулуп и сальхов), а в произвольной — три квада (сольный тулуп и два сальхова, один из которых в каскаде).

По пять четверных прыжков в произвольной программе заявили американцы Винсент Чжоу, Нейтан Чен и японец Шома Уно. У Чена выбор сделан в пользу лутца, флипа, сальхова и двух тулупов, Шома Уно будет прыгать аналогичный контент, но вместо лутца — риттбергер, а Винсент Чжоу будет прыгать лутц, флипа, тулуп и два сальхова.

Японский фигурист Шун Сато решил заявить четыре квада в произвольной программе — лутц, флип и два тулупа.