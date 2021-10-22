Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла представительницу Румынии Симону Халеп в четвертьфинале ВТБ Кубка Кремля, который проходит в эти дни в Москве.

Игра на одном из кортов в «Лужниках» продолжалась 1 час и 46 минут. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Саккари.

За время матча Саккари смогла трижды подать навылет, а также сделать две двойных ошибки. Халеп также часто ошибалась на подаче, но смогла сделать лишь один эйс. Саккари реализовала 5/14 брейк-пойнтов, Халеп — 3/10 брейков завершила успешно.

В полуфинале турнира Марии Саккари предстоит сыграть против россиянки Екатерины Александровой, которая на стадии четвертьфинала обыграла вторую ракетку мира из Белоруссии Арину Соболенко. Игра состоится завтра, 23 октября.