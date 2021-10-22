Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова не смогли выйти в финал турнира ВТБ Кубок Кремля в Москве в женском парном разряде.

В полуфинале турнира Дзаламидзе и Рахимова проиграли паре Надежда Киченок (Украина)/Ралука Олару (Румыния).

Счет в матче 7:5, 7:5 в пользу румынки и украинки, теннисистки провели на корте 1 час и 44 минуты.

На счету Дзаламидзе и Рахимовой две подачи навылет, шесть двойных ошибок на двоих, а также всего 2 из 11 реализованных брейк-пойнтов. Киченок и Олару сделали один эйс, допустили всего две ошибки на подаче и успешно завершили четыре брейка.

В финале ВТБ Кубка Кремля в женском парном разряде Киченок и Олару сыграют с Еленой Остапенко (Латвия) и Катержиной Синяковой (Чехия).