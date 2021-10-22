Российская фигуристка, победительница этапов Гран-при среди юниоров Ксения Синицына рассказала о том, почему не будет исполнять четверной прыжок на этапе Гран-при в США.

В интервью Первому каналу Синицына рассказала, что не тренирует четверной и выступит на Skate America с упрощённым вариантом — тройными прыжками, поскольку после контрольных прокатов получила небольшую травму.

«Я поменяла ботинки, что-то с ботинком было не так – начала болеть нога, пришлось поменять. Я несколько дней раскатывала коньки, поэтому четверной ещё не прыгаю», — сказала Синицына, добавив, что по возвращении из США она снова начнёт тренировать квад.

«Я ещё сальхов пыталась и аксель, но пока в стадии разучивания», – сказала Синицына.