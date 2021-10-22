Российская фигуристка, ученица Светланы Пановой Ксения Синицына высказалась о пропуске сезона из-за травмы.

В интервью Первому каналу Синицына отметила, что смотрела на всех и оценивала для себя, что может сделать лучше, когда придет на тренировку.

«Обидно было пропустить прошлый сезон. Я смотрела, как выступают девочки. Мне тоже хотелось идти выступать. Но нужно было сначала восстановиться, прийти в форме», — сказала Синицына, добавив, что тренеры вносят очень большой вклад, оказывают поддержку и помогают.

«Мама всегда очень поддерживала, говорила: что ты будешь делать, если закончишь? Это вся твоя жизнь, ты столько вложила в это. Смысл заканчивать? Восстановимся и будем дальше работать», — отметила фигуристка.

Напомним, Синицына пропустила сезон-2020/21 из-за проблем со здоровьем.