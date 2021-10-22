Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказал мнение о неудачных выступлениях российских клубов в еврокубках.

Слова Валуева цитирует портал Sport24. Эксперт отметил, что провалы российских клубов на евроарене уже не удивляют, а становятся печальной традицией.

«Я все еще убежден, что нужно задуматься о том, чтобы наказывать клубы рублем. Было время на то, чтобы решить эти проблемы по-другому, но ничего не было сделано», — сказал Валуев, добавив, что, по его мнению, нужно указывать пункт в контрактах, где за плохие результаты в еврокубках следует денежное наказание.

«Это должно касаться всех, кто ответственен за результат – тренеров, игроков и так далее. Футбол – это же коллективный труд. Во всем мире так делают: работник не выполнил план, его штрафуют», — сказал Валуев, добавив, что не понимает, почему такое правило не распространяется на российский футбол.