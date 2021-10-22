Сегодня, 22 октября, исполняется 92 года со дня рождения Льва Ивановича Яшина. Сейчас невозможно переоценить важность голкипера для отечественного футбола. Имя Яшина увековечено и в названии стадиона в Петровском парке, и в кричалках фанатов «Динамо», и в кино, и в поэзии Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Владимира Высоцкого, и в названиях улиц, и даже на банкнотах. Практически все спортивные издания регулярно называют его лучшим вратарём как минимум 20 века, а зачастую и всей истории футбола. Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.

«Лучший в истории»?

Для начала стоит отметить, что титул «лучший в истории» — это почти всегда крайне субъективный термин. Лучшего бомбардира или лучшего ассистента определить просто: для этого существует математика. А в точных науках статус «лучшего игрока», да ещё и охватывающий все поколения, вычислить невозможно. Но уже ряд косвенных признаков позволяют поставить этот титул Яшина под сомнение.

Как минимум принято считать, что лучшие футболисты играют в действительно лучших командах. В чемпионате СССР «Динамо» в эпоху Яшина действительно было одним из флагманов, бодаясь за чемпионство со «Спартаком». Хотя после чемпионства в 1963 году «Динамо» при Яшине лишь дважды брало серебряные медали чемпионата, причём один раз – в последнем сезоне в его карьере.

А вот участие Яшина в еврокубках оценить попросту невозможно! Дело в том, что советские клубы не выступали в еврокубковых турнирах аж до 1966 года, а «Динамо» дебютировало в них уже после ухода Яшина в сезоне-1971/72 (и сходу дошло до финала Кубка кубков). Так был ли Яшин в числе лучших хотя бы на континенте?

Ну да оставим гипотетические рассуждения и обратимся к статистике Яшина на международных турнирах. С ним в воротах сборная СССР выиграла Олимпиаду-1956 и Евро-1960, а также добилась лучшего результата в своей истории на чемпионатах мира – четвёртое место на ЧМ-1966.

Но все эти турниры нужно отмечать с оговорками. Олимпийский футбол в ту пору носил ещё более сомнительный статус, чем сейчас. В нём могли играть только формальные «любители» (хотя раньше грань между профессионалами и любителями в футболе была более размытой). В странах соцблока «профессиональных» спортсменов, разумеется, не было, и в международных стартах участвовали «военные», «рабочие завода», «милиционеры» и так далее.

Дебютный чемпионат Европы 1960 года проходил без участия сборных Англии, Италии, Нидерландов, Швеции, ФРГ, а главный фаворит – сборная Испании — вылетела без борьбы. Именно с ней СССР предстояло играть четвертьфинал, однако испанский диктатор Франко запретил футболистам ехать во «вражеский» Советский Союз, и УЕФА выписал испанцам техническое поражение. А на тот момент костяк сборной Испании составляли футболисты «Реала», который выиграл первые пять розыгрышей Кубка чемпионов.

Наконец на ЧМ-1966 у Яшина случился провальный матч с Колумбией (4:4), где голкипер допустил пару неприятных оплошностей. Правда, не таких неприятных, как за четыре года до этого. Тогда в 1/4 финала ЧМ-1962 СССР проиграл Чили из-за ошибок голкипера. Всех собак за поражение советское партийное руководство повесило на Яшина и едва не поломало ему карьеру.

Разумеется, кто-то может резонно возразить, мол, количество трофеев – не показатель величия. Но кого называют лучшими вратарями последних десятилетий? Мануэля Нойера, Икера Касильяса, Джанлуиджи Буффона – голкиперов топовых команд с серьёзными достижениями как на клубном, так и на международном уровне. Никому не придёт же в голову назвать лучшим Антониоса Никополидиса, с которым Греция выиграла Евро-2004.

Факторы успеха

В общем, как мы видим, к успехам Яшина возникает немало вопросов. Так что же сделало его столь великим и легендарным голкипером? Три кита, связанные между собой:

1) Игра в штрафной

Лев Яшин был одним из первых вратарей, начавших играть по всей штрафной площади. Яшин по мнению современников уступал предыдущему легендарному вратарю «Динамо» Алексею Хомичу в прыгучести и реакции. Это он смог нивелировать за счёт грамотного чтения игры и своевременных выходов из «рамки». Яшин не был новатором в этой тактике, но именно ему приписывают популяризацию подобной игры за счёт успехов советской сборной в шестидесятые.

2) Матч 1963 года

В октябре 1963 года Яшин был приглашён в состав сборной мира на матч в честь столетия английского футбола. Формирование сборных мира на подобные игры всегда носило не только субъективный, но и логистический характер – в них никогда не могли сыграть абсолютно лучшие футболисты из-за занятости, травм или просто нежелания. Яшин в том матче ярко отыграл на ноль один тайм.

3) «Золотой мяч»

Доподлинно неизвестно, но многие считают, что именно эта игра стала решающим фактором для победы Яшина в борьбе за «Золотой мяч»-1963. И эта версия выглядит правдоподобной. За еврокубки вратарю награду вручить не могли – в них он не принимал участия. За чемпионат СССР тоже: вряд ли в Европе в те годы кто-то смотрел советское первенство (его и в самом СССР мало кто смотрел из-за технических ограничений).

В те годы «Золотой мяч» не носил такой важный статус, как сейчас. Даже в голосовании принимали участие всего 22 журналиста, а не порядка сотни, как сейчас. А футбол был далёк от современного единства, когда даже в каком-нибудь кишлаке при желании можно посмотреть матч чемпионата Бурунди.

Рождение легенды

В результате Яшину посчастливилось стать единственным вратарём, кто взял главный индивидуальный приз в футболе. Даже в его время было катастрофически мало кинохроники, чтобы оценить игру вратарей во всей красе. А со временем становилось всё меньше и меньше живых свидетелей его игры. Яшин всё больше обрастал ореолом легендарности, мифом, о котором все слышали, но мало кто видел. Кто сейчас сможет сравнить игру Яшина с Рикардо Саморой, Дино Дзоффом или Гордоном Бэнксом? За нашего вратаря говорит «Золотой мяч», а также победы во всевозможных списках «лучших в истории». Например, в 2020 году Яшина назвал лучшим вратарём века журнал France Football. Но эти списки составляли такие же люди, которые вряд ли видели игру Яшина вживую и оценивали лишь его легендарное достижение.

Так был ли Яшин лучшим вратарём в истории?

В виду того, что проверить сейчас это уже невозможно, можно смело ответить на этот вопрос: да. Поскольку он смог добиться такого признания. И неважно, сколько трофеев он выиграл и сколько человек видели его игру вживую. В конце концов, такая субъективность касалась почти всех футболистов примерно до 80-х годов. Спроси среднестатистического болельщика, кто лучший игрок в истории футбола, большинство скажут «Пеле». Ведь он наколотил больше тысячи голов, единственный, кто выиграл три чемпионата мира, да и его все называют лучшим. И кто уже будет разбирать, что из этих 1281 голов немало было забито чуть ли не в первенствах водокачки, что Пеле никогда не играл в Европе, а на двух из трёх победных ЧМ не был ведущим футболистом сборной Бразилии. Кто сейчас вспомнит, что лучший футболист XX века в Европе (по версии сомнтельной, но популярной конторы МФФИИС) Йохан Кройф никогда не становился чемпионом мира? Что венгерско-испанский супербомбардир Ференц Пушкаш на международном уровне вообще выиграл только Олимпиаду 1952 года?

Яшин – лучший вратарь в истории просто потому, что ему повезло получить такой титул. И этого достаточно.