В Москве на «ВТБ Арене» стартовал матч чемпионата России по футболу между «Динамо» и «Химками». Игра стала первой в рамках 12-го тура РПЛ.

Команды вышли на поле в следующих составах:

«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Ордец, Скопинцев, Моро, Н’Жи, Фомин, Захарян, Грулёв, Тюкавин.

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Карпов, Филин, Набиуллин, Камышев, Дагерстоль, Трошечкин, Долгов, Мирзов.

«Динамо» в случае победы временно сравняется с лидером таблицы чемпионата «Зенитом» — у клубов станет по 23 очка. На данный момент бело-голубые идут в таблице третьими.

«Химки» имеют в активе 11 очков и занимают 13-ю строчку.