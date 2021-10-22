Российская теннисистка Екатерина Александрова сегодня, 23 октября, сыграет против представительницы Греции Марии Саккари в полуфинале турнира WTA ВТБ Кубок Кремля.

Игра состоится на центральном корте Дворца гимнастики в «Лужниках» в Москве, начало встречи пока запланировано на 14:00 по московскому времени.

В четвертьфинальном матче Александровой удалось выбить из турнира первый номер посева, вторую ракетку мира Арину Соболенко. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

Саккари, третий номер посева и седьмая ракетка мира, в четвертьфинале сумела обыграть экс-первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу греческой спортсменки.

В другом полуфинале между собой сыграют чешская теннисистка Маркета Вондроушова и эстонка Анетт Контавейт.