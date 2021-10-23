Сегодня, 23 октября, состоится бой россиянина Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона. Поединок станет главным событием вечера боёв Bellator 269. Пройдёт он в Москве на «ВТБ Арене».

Предварительный кард стартует в 19:00 по московскому времени. В 22:00 начнутся бои основного карда. В них Анатолий Токов сойдётся с Шарафом Давлатмуродовым, Усман Нурмагомедов — с Патриком Пиетилой, Андрей Корешков — с Рустамом Хабиловым, а Виталий Минаков — с Саидом Соумой.

Поединок Емельяненко — Джонсон должен стартовать в 23:30 по московскому времени.

45-летний Емельяненко провёл в ММА 45 боёв, одержал 39 побед и потерпел 6 поражений. Последний бой он провёл против Куинтона Джексона из США 29 декабря 2019 года и победил нокаутом. Весь 2020 год Последний Император пропустил сперва из-за пандемии, а затем из-за заражения коронавирусом.

На счету 36-летнего Джонсона 15 побед и 7 поражений в ММА.