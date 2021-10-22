Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал о ситуации с невыдачей канадских виз российским фигуристам перед этапом Гран-при в Ванкувере.

Слова Когана цитирует портал «Матч ТВ».

«Федерация не просто способствует, а предпринимает все усилия, чтобы все получили визы, поэтому мы пытаемся решать вопросы с канадской федерацией и Международным союзом конькобежцев и что-то поменять», — заявил Коган.

Напомним, ранее стало известно, что большинство российских фигуристов, заявленных на этап в Канаде, пока не получили паспорта с канадскими визами. Среди них — Камила Валиева, Алена Косторная, Макар Игнатов, Елизавета Туктамышева. В воскресенье, 24 октября, они должны были вылетать в Ванкувер, но теперь получа визы не ранее понедельника.