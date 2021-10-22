Российский теннисист, серебряный призёр Олимпиады Карен Хачанов вышел в полуфинал ВТБ Кубка Кремля в Москве, обыграв представителя Австралии Джона Миллмана.

Встреча прошла на центральном корте Дворца гимнастики в «Лужниках», игра завершилась со счётом 7:5, 7:6 в пользу россиянина. Во втором сете Хачанов победил на тай-брейке со счётом 7:4. Теннисисты провели на корте почти два с половиной часа.

На счету Хачанова в этой встрече 18 эйсов и три двойных ошибки. Его соперник сделал всего одну подачу навылет и одну двойную ошибку.

В полуфинале турнира ВТБ Кубок Кремля Карен Хачанов завтра, 23 октября, сыграет с победителем матча Аслан Карацев (Россия) — Жиль Симон (Франция). Эта встреча только началась.