Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян возглавил гонку ассистентов в чемпионате России по футболу-2020/21. 18-летний хавбек сборной России по футболу отдал три голевых паса в матче 12-го тура чемпионата страны против «Химок» (4:1). Дважды Захарян ассистировал Вячеславу Грулёву, а ещё одну результативную передачу отдал Николе Моро. Два из трёх голевых пасов он сделал с углового.

Таким образом, на счету Захаряна стало пять голевых передач. Он обогнал предыдущих лидеров — одноклубника Себастьяна Шиманьски и Рифата Жемалетдинова из «Локомотива». По три результативных паса на счету Артёма Дзюбы, Малкома (оба — «Зенит»), Джона Кордобы и Реми Кабеллы (оба — «Краснодар»).

Благодаря победе «Динамо» сравнялось по очкам с лидером таблицы «Зенитом», который провёл на одну игру меньше.