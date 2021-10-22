Петербургский «Зенит» начал встречу с испанской «Барселоной» в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги.

Игра проходит в Барселоне на площадке дворца «Палау Блауграна». Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

На данный момент подопечные Хави Паскуаля идут на шестом месте в турнирной таблице Евролиги, набрав шесть очков после четырех встреч. В активе «Зенита» три победы на старте турнира над казанским УНИКСом, литовским «Жальгирисом» и мюнхенской «Баварией», в пассиве — одно поражение от московского ЦСКА.

«Барселона» пока идет в чемпионате Евролиги без поражений. Каталонская команда обыграла «Монако» и «Олимпиакос» в дополнительное время, «Баварию» и «Альбу» — в основное.

В прошлом сезоне именно «Барселона» выбила «Зенит» в 1/4 финала Евролиги.