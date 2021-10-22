Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, как чувствовал себя после вылета сборной России с чемпионата Европы-2020. Россия в групповом турнире Евро-2020 уступила Бельгии (0:3), победила Финляндию (1:0) и проиграла Дании (1:4), заняв последнее место в группе. Дзюба отдал голевой пас в игре с финнами и реализовал пенальти с датчанами.

«Тяжело было после Евро. Появилась какая-то апатия от того, что мы готовились, прошли большой путь и так неудачно всё закончилось, — цитирует официальный сайт «Зенита» Дзюбу. — Чтобы осознать и прийти в себя, понадобилось время. Но даже когда ты прекрасно готов, бывает такое, что просто не идет. Не забиваешь, и о тебе сразу говорят: «Он не в форме». Это глупости. Не бывает так, что забил — ты в форме, не забил — не в форме».

Дзюба в нынешнем сезоне провёл за «Зенит» 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 передачи.