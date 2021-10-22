Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на невыдачу канадских виз российским фигуристам перед этапом Гран-при в Ванкувере.

Слова Ягудина цитирует канал «Матч ТВ».

«К сожалению, в спорте стало очень много политики», — отметил Ягудин, добавив, что обрывается в какой-то момент спортивная составляющая людей, которые с детства стараются работать и быть лучшими в своей профессии.

«Жалко, что порой политические решения выходят вперед. Знаете, бороться надо всегда до последнего. Думаю, что федерация прикладывает все усилия», — сказал Ягудин.

Напомним, ранее стало известно, что большинство российских фигуристов, заявленных на этап в Канаде, пока не получили паспорта с канадскими визами. Среди них — Камила Валиева, Алена Косторная, Макар Игнатов, Елизавета Туктамышева. В воскресенье, 24 октября, они должны были вылетать в Ванкувер, но теперь получат визы не ранее понедельника.