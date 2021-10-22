Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном уходе из сборной Португалии. Футболисту в феврале исполнится 37 лет, он играет за национальную команду с 2003 года.

«Думаю, время ещё не пришло. Когда я почувствую, что не смогу больше бежать, идти в обводку, бить по воротам, когда энергия улетучится… Но у меня всё это есть», — цитирует Sky Sports Роналду.

Роналду этой осенью установил мировой рекорд по голам за сборные. Сейчас на его счету 115 точных ударов. По числу игр он делит третье место в мире с оманцем Ахмедом Мубараком (по 182). Из действующих игроков больше него отыграл только Бадер Аль-Мутава из сборной Кувейта (186).

Криштиану Роналду принимал участие в чемпионатах Европы 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 года, а также ездил на чемпионаты мира-2006, 2010, 2014 и 2018.

В 2016 году португальцы выиграли чемпионат Европы, на Евро-2004 взяли серебро, на Евро-2012 — бронзу.

Также на счету Роналду бронза Кубка конфедераций-2017 и победа в первом в истории розыгрыше Лиги наций-2019.