Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова вновь побывала на матче «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ.

Казанский клуб дома сумел победить «Авангард» со счётом 3:2.

Загитову показали в трансляции после шайбы нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова на 22-й минуте матча: спортсменка широко улыбалась и аплодировала команде хозяев.

В официальном «Твиттере» «Ак Барса» позднее отыграли этот момент.

Подписчики Загитовой еще летом обратили внимание на то, что они с Воронковым выкладывают фото из одних и тех же мест примерно в одно и то же время, поэтому возникли подозрения, что у Алины и Дмитрия отношения. Также Загитова часто посещает домашние матчи «Ак Барса».