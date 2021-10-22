Нападающий «Зенита» Артём Дзюба дал понять, что рассчитывает стать рекордсменом по голам за клуб. 16 октября он забил сотый мяч в составе сине-бело-голубых, поразив ворота бывшего клуба — тульского «Арсенала» (1:2). Рекорд принадлежит Александру Кержакову. Старший брат нынешнего вратаря петербуржцев поразил ворота 163 раза в футболке клуба.

«Если здоровье позволит, я буду соответствовать уровню команды и играть в ней, мне бы хотелось попробовать, — цитирует официальный сайт «Зенита» Дзюбу. — Побить, наверное, очень сложно, но попытаться — почему нет? С моей комплекцией и стилем игры, если обойдется без травм, могу играть еще достаточно долго. Главное — не потерять интерес: оставаться голодным и любить свою профессию».

В списке бомбардиров «Зенита» Дзюба занимает третье место, на один мяч отставая от Владимира Кулика (101).