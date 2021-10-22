Президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган прокомментировал ситуацию с канадскими визами для российских фигуристов. Ранее стало известно, что россияне не получили визы в Канаду на этап «Гран-при».

«Федерация не просто способствует, а предпринимает все усилия, чтобы все получили визы, поэтому мы пытаемся решать вопросы с канадской федерацией и Международным союзом конькобежцев и что-то поменять», — приводит «Матч ТВ» слова Когана.

Этап «Гран-при» в Ванкувере пройдёт с 29 по 31 октября. Ранее стало известно, что в числе неполучивших паспорта фигуристы Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын, а также ряд других представителей российской делегации.