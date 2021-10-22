24 ноября уголовный суд Версаля вынесет решение по делу французских футболистов Матье Вальбуэна и Карима Бензема, сообщает L’Equipe. В пятницу был последний день слушаний. Прокурор в четверг запросил для Бензема 10 месяцев тюрьмы условно. и штраф в 75 тысяч евро.

Напомним, что экс-капитана московского «Динамо» Вальбуэна шантажировали в 2015 году интимным видео. Бензема обвиняют в причастности к шантажу: по данным следствия он уговаривал партнёра по сборной заплатить шантажистам.

В результате инцидента оба футболиста пропустили Евро-2016, а Бензема не играл за сборную до 2021 года.