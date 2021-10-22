Россиянин Аслан Карацев вышел в 1/2 финала «ВТБ Кубка Кремля». В игре четвертьфинала второй номер «посева» обыграл француза Жиля Симона в двух сетах — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 27 минут. Карацев взял пять подач соперника и проиграл две своих. Россиянин ни разу не подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Симона три эйса и одна двойная.

В полуфинале Карацев встретится с соотечественником Кареном Хачановым, имеющим третий номер «посева». Их игра состоится 23 октября.

В другом полуфинале двукратный победитель «ВТБ Кубка Кремля» хорват Марин Чилич встретится с литовцем Ричардасом Беранкисом.

Напомним, что первая ракетка турнира, шестой номер рейтинга ATP Андрей Рублёв проиграл во втором круге французу Адриану Маннарино — 7:5, 6:7 (4:7), 3:6.