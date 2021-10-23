Сегодня, 23 октября, состоится полуфинальный матч московского теннисного турнира «ВТБ Кубка Кремля» в мужском одиночном разряде. В нём сойдутся два представителя России — второй и третий номера «посева» Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Игра должна стартовать в 18:30 по московскому времени.

Оба теннисиста стартовали на турнире со второго круга. Хачанов выиграл у двух австралийцев. В 1/8 финала был повержен Джеймс Дакворт (3:6, 6:3, 6:1), а в 1/4 финала — Джон Миллман (7:5, 7:6 (7:4)).

Карацев во втором круге одолел белоруса Егора Герасимова (6:4, 6:3), а в четвертьфинале — француза Жиля Симона (6:4, 6:3).

Хачанов уже выигрывал «ВТБ Кубок Кремля» в 2018 году. В предыдущем розыгрыше турнира в 2019 году победил Андрей Рублёв. В обоих случаях россияне побеждали француза Адриана Маннарино. В этом году Рублёв получил первый номер «посева», но выбыл на стадии второго круга: Маннарино взял у него реванш.