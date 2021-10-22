Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин резко высказался об интересе московского «Спартака» к хавбеку клуба Арсену Захаряну. Сегодня, 22 октября, Захарян сделал три голевых передачи в игре с «Химками» (4:1) и с пятью результативными пасами вышел в лидеры по данному показателю.

«Если Захарян перейдёт в «Спартак», то я уйду из «Динамо». Я к тому, что он никогда не перейдёт в «Спартак», — цитирует «Чемпионат» Воронина. — Германия? Оставьте ребёнка в покое. Пусть играет, набирается опыта и приносит тут пользу. Он уже где только не играл за последнее время: «Барселона», «Милан», «Сити» и где угодно. Сегодня ему никуда не надо».

По мнению Воронина, Захаряну сейчас рано уезжать из «Динамо». 18-летний футболист в нынешнем сезоне провёл 12 матчей, забил 2 гола и отдал 5 передач в чемпионате России. В этом году он также дебютировал в составе сборной России и провёл в её составе 4 матча.