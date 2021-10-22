«Зенит» уступил «Барселоне» в баскетбольной Евролиге. Карен Хачанов и Аслан Карацев вышли друг на друга на «ВТБ Кубка Кремля». Российские фигуристы столкнулись с визовыми проблемами перед этапом «Гран-при» в Канаде. Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу. Московское «Динамо» разгромило «Химки» в чемпионате России по футболу. Состоялись первые свободные заезды «Гран-при США». Самые интересные новости спорта 22 октября – в дайджесте Nevasport.

«Зенит» разгромно проиграл «Барселоне» в Евролиге

«Зенит» проиграл «Барселоне» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги — 58:84.

Трусова получила травму ноги перед этапом Гран-при в США

Российская фигуристка Александра Трусова получила травму ноги перед этапом Гран-при в США.

Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу.

Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал ВТБ Кубка Кремля

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла чешской спортсменке Маркете Вондроушовой в 1/4 финала ВТБ Кубка Кремля в Москве.

Екатерина Александрова вышла в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»

Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла матч у Арины Соболенко из Белоруссии в четвертьфинале «ВТБ Кубка Кремля».

Гусев стал лучшим ассистентом СКА за всю историю клуба

Нападающий петербургского СКА Никита Гусев установил рекорд по числу ассистов за всю историю команды.

Три участника «Тур де Франс» – 2021 заподозрены в употреблении допинга

Три велосипедиста, которые принимали участие в последней многодневке «Тур де Франс», подозреваются у нарушении антидопинговых правил.

Саккари вышла в полуфинал ВТБ Кубка Кремля, где сыграет против Александровой

Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла представительницу Румынии Симону Халеп в четвертьфинале ВТБ Кубка Кремля, который проходит в эти дни в Москве.

Рахимова и Дзаламидзе проиграли в полуфинале ВТБ Кубка Кремля в парном разряде

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова не смогли выйти в финал турнира ВТБ Кубок Кремля в Москве в женском парном разряде.

Валиева, Туктамышева, Косторная не могут вылететь в Канаду на этап Гран-при. Им еще не отдали паспорта

Ряд российских фигуристов и тренеров не сможет вовремя вылететь в Канаду для выступления на этапе Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере — турнире Skate Canada.

Боттас выиграл первую практику на Гран-при США, Мазепин — последний

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл первую свободную практику на этапе Гран-при Формулы-1 в США.

«Динамо» в день рождения Яшина разгромило «Химки» и догнало «Зенит»

«Динамо» разгромило «Химки» в открывающем матче 12-го тура чемпионата России по футболу — 4:1.

«Ак Барс» обыграл «Авангард» в КХЛ

«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 3:2.

Карацев вышел в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля» и сыграет с Хачановым

Россиянин Аслан Карацев вышел в 1/2 финала «ВТБ Кубка Кремля». В игре четвертьфинала второй номер «посева» обыграл француза Жиля Симона в двух сетах — 6:4, 6:3.

Состоялись свободные заезды «Гран-при США»

Пилот «Ред Булла» Серхио Перес стал лучшим во второй свободной практике «Гран-при США».