Стали известны новые подробности травмы нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова. По данным «Матч ТВ», российский форвард на следующей неделе перенесёт операцию. Отмечается, что лечение у него займёт от семи до девяти недель. В состав «Лайтнинг» он вернётся не раньше второй половины декабря.

Форвард получил повреждение в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Вашингтона» (1:2 ОТ) после столкновения с Гарнетом Хэтуэйем.

По данным журналистов, это, скорее всего, не новая травма, а рецидив травмы паха, которую он получил в 2020 году. По всей видимости, россиянин недолечил её.

Ранее сообщалось, что у Кучерова нет точного графика восстановления, по новым данным он пропустит порядка десяти недель.

Россиянин пропустил весь регулярный чемпионат НХЛ-2020/21 и вернулся только к плей-офф. В Кубке Стэнли-2021 Кучеров набрал 32 (8+24) очка в 23 матчах и помог «Лайтнинг» второй раз подряд выиграть трофей.

В нынешнем сезоне на счету Кучерова 4 (1+3) очка в трёх играх НХЛ.

Напомним, что Кучеров был включён в число трёх российских хоккеистов, входящих в расширенный список участников Олимпиады-2022. Помимо нападающего «Лайтнинг», в тройке были представлены его одноклубник — вратарь Андрей Василевский, а также капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.