«Зенит» проиграл «Барселоне» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги — 58:84. Петербуржцы провалили вторую четверть, набрав лишь восемь очков. Итоговый счёт по четвертям — 19:20, 8:24, 14:22, 17:18.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Барсы» Никола Миротич, набравший 20 очков. По 11 очков на счету его одноклубников Брэндона Дэвиса и Сертача Шанлы. У «Зенита» ни один игрок не смог выбить «десятку». По восемь очков набрали Билли Бэрон, Дмитрий Кулагин, Джордан Лойд и Матеуш Понитка.

Это десятая встреча «Зенита» и «Барселоны» в Евролиге. Каталонцы выиграли семь матчей и уступили трижды. В прошлом сезоне команды встречались в 1/4 финала турнира, «Барселона» выиграла серию 3-2.

В таблице Евролиги-2021/22 «Барселона» идёт на чистом первом месте с тремя победами в основное время и двумя — в овертаймах. На счету «Зенита» три победы и два поражения в основное время и девятое место в таблице.